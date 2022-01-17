Вихлянцева, привитая «Спутником» и не допущенная на AO, оценила новое решение Австралии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, которая ранее привилась российской вакциной «Спутник V», но не получила разрешения выступить на Открытом чемпионате Австралии, оценила новое решение властей Австралии. Ранее сообщалось, что иностранцы, которые как минимум 14 дней назад были привиты российской вакциной «Спутник V», отныне рассматриваются австралийскими властями как полностью вакцинированные.

«Ребята, у меня есть для вас потрясающие новости! Как вы, может быть, знаете, «Спутник V» сегодня утром был одобрен правительством Австралии», — написала Вихлянцева на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович отказался прививаться, вследствие чего его депортировали из Австралии.