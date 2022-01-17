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Джорджи, обыгравшая Потапову, прибыла на Australian Open после перенесённого коронавируса

Джорджи, обыгравшая Потапову, прибыла на Australian Open после перенесённого коронавируса
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи, обыгравшая россиянку Анастасию Потапову в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 6:0, на пресс-конференции после игры призналась, что не участвовала в соревнованиях на старте сезона из-за заражения коронавирусом.

В отчётном матче Камила дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Потаповой 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Джорджи поспорит с чешкой Терезой Мартинцовой.

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

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