Осака — о выходе во второй круг Australian Open: я просто счастлива быть здесь

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход во второй круг Australian Open. В матче первого круга 13-я сеяная Осака обыграла Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3. Японке потребовалось лишь 1 час 9 минут.



«Я всегда испытываю особенные чувства, когда нахожусь здесь. Соперница играла здорово. В целом я просто счастлива быть здесь, видеть болельщиков. Надеюсь, что мы выдали яркий матч», — цитирует Осаку Metro.



Напомним, Осака взяла паузу в профессиональной карьере после сенсационного поражения в третьем круге US Open. Тогда спортсменка уступила представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.

В январе этого года Наоми Осака возобновила карьеру после четырёхмесячного перерыва. 8 января она должна была встретиться с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой в полуфинале турнира в Мельбурне, но снялась с игры из-за травмы.