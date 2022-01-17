Миомир Кецманович разгромил лаки-лузера, заменившего Новака Джоковича на Australian Open
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Сербский теннисист Миомир Кецманович вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представителя Италии Сальваторе Карузо со счётом 6:4, 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.
Кецманович трижды подал навылет, активно выиграл 27 очков и допустил 19 невынужденных ошибок. На счету его соперника 3 эйса, 23 виннера и 45 неточностей.
Карузо попал в основную сетку стартового турнира «Большого шлема» 2022 года в статусе лаки-лузера. Он заменил действующего чемпиона, серба Новака Джоковича, который вчера, 16 января, был депортирован из Австралии.
Следующим соперником Миомира будет победитель матча Томми Пол (США) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q). Турнир завершится 30 января.
Australian Open (м). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 09:30 МСК
146
Сальваторе Карузо
С. Карузо
Окончен
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Миомир Кецманович
М. Кецманович
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