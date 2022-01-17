Денис Шаповалов объяснил разрыв сотрудничества с Михаилом Южным

Канадский теннисист Денис Шаповалов объяснил, почему прекратил сотрудничество с бывшим российским теннисистом, а ныне тренером Михаилом Южным.
«Это было после сезона, через несколько недель после турнира в Стокгольме. Я поговорил с ним. Это было взаимное решение. Мы продолжаем переписываться и сохранили хорошие отношения. Но в нашем случае это не сработало. Мы оба не достигли того, чего хотели.
К сожалению, так порой бывает в теннисе. Пришлось двигаться в другом направлении. Прекращение сотрудничества — это очень тяжело. Любого, кто входит в мою команду, я воспринимаю как члена семьи. Было очень тяжело прийти к такому решению», — сказал Шаповалов на пресс-конференции.
В матче первого круга Australian Open Денис Шаповалов победил представителя Сербии Ласло Джере. Счёт матча — 7:6 (7:3), 6:4, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу Шаповалова.
- 17 января 2022
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