Эшли Барти за 54 минуты разгромила Лесю Цуренко в первом круге Australian Open
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Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под первым номером, вышла во второй круг, разгромив украинку Лесю Цуренко, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.
Первая ракетка мира 5 раз подала навылет, активно выиграла 14 очков и допустила 17 невынужденных ошибок. На счету Цуренко ни одного эйса, 4 виннера и 21 ошибка.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Барти поспорит с представительницей Италии Лючией Бронцетти (Q).
Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
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