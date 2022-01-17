Эшли Барти за 54 минуты разгромила Лесю Цуренко в первом круге Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под первым номером, вышла во второй круг, разгромив украинку Лесю Цуренко, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

Первая ракетка мира 5 раз подала навылет, активно выиграла 14 очков и допустила 17 невынужденных ошибок. На счету Цуренко ни одного эйса, 4 виннера и 21 ошибка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Барти поспорит с представительницей Италии Лючией Бронцетти (Q).

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.