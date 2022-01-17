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Эшли Барти за 54 минуты разгромила Лесю Цуренко в первом круге Australian Open

Эшли Барти за 54 минуты разгромила Лесю Цуренко в первом круге Australian Open
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Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под первым номером, вышла во второй круг, разгромив украинку Лесю Цуренко, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

Первая ракетка мира 5 раз подала навылет, активно выиграла 14 очков и допустила 17 невынужденных ошибок. На счету Цуренко ни одного эйса, 4 виннера и 21 ошибка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Барти поспорит с представительницей Италии Лючией Бронцетти (Q).

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 11:15 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Леся Цуренко
119
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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