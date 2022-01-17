Австралийский журналист — Джоковичу: ты думал, твои планы важнее здоровья детей? Ты болван

Австралийский журналист Пит Шмигель прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого перед Australian Open депортировали из Австралии — серб отказывается прививаться. Ранее сообщалось, что Джокович в декабре был на встрече с детьми, хотя знал, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Мы очень рады, что с тобой всё в порядке, тебя нет в стране и тебя вышвырнули в Дубай. Кто сказал, что юристы — отстой? Назови это жестокой любовью, Джокер. Но говорю по-австралийски: ты болван. Дурак, который сам этого не понимает.

Ты против вакцинации, но говоришь, что не будешь советовать другим уклоняться от неё. Ты веселился на вечеринке, как будто это было в Сербии в 1999 году, а потом заразился коронавирусом на своей собственной вечеринке. Потом ты опять заразился, но думал, что твои личные планы важнее здоровья детей. Не слишком ли много самоуверенности?» — написал журналист в материале для издания WAToday.