Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Австралийский журналист — Джоковичу: ты думал, твои планы важнее здоровья детей? Ты болван

Австралийский журналист — Джоковичу: ты думал, твои планы важнее здоровья детей? Ты болван
Комментарии

Австралийский журналист Пит Шмигель прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого перед Australian Open депортировали из Австралии — серб отказывается прививаться. Ранее сообщалось, что Джокович в декабре был на встрече с детьми, хотя знал, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Мы очень рады, что с тобой всё в порядке, тебя нет в стране и тебя вышвырнули в Дубай. Кто сказал, что юристы — отстой? Назови это жестокой любовью, Джокер. Но говорю по-австралийски: ты болван. Дурак, который сам этого не понимает.

Ты против вакцинации, но говоришь, что не будешь советовать другим уклоняться от неё. Ты веселился на вечеринке, как будто это было в Сербии в 1999 году, а потом заразился коронавирусом на своей собственной вечеринке. Потом ты опять заразился, но думал, что твои личные планы важнее здоровья детей. Не слишком ли много самоуверенности?» — написал журналист в материале для издания WAToday.

«Никто из нас не заступился за него». Кто был за Джоковича, а кто против во время скандала «Никто из нас не заступился за него». Кто был за Джоковича, а кто против во время скандала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022