Карацев во время матча с Мунаром на Australian Open в ярости сломал ракетку

В эти минуты проходит матч первого круга Australian Open. Россиянин Аслан Карацев встречается с испанцем Хауме Мунаром.



Для россиянина матч складывается непросто. В одном из эпизодов Аслан не смог сдержать эмоций и сломал ракетку. Из-за этого его оштрафовали очком. Затем у Карацева было и второе предупреждение. Первое предупреждение представитель России получил после того, как выбил мяч на трибуны.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Карацев — Мунар.



Первый сет завершился в пользу представителя Испании. Во втором сете Мунар ведёт со счётом 5:4.



Напомним, Карацев в прошлом году сенсационно добрался до полуфинала Australian Open. На дебютном турнире «Большого шлема» он уступил сербу Новаку Джоковичу.