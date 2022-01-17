Джон Макинрой: история с Джоковичем — какой-то фарс!

Бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал резонансную историю с сербом Новаком Джоковичем. Первую ракетку мира Джоковича депортировали из Австралии после того, как ему аннулировали визу. Спортсмен пытался оспорить решение австралийских властей, но суд отклонил его апелляцию. В результате ему пришлось покинуть Австралию и пропустить Australian Open.
«То, что происходило с ним в последние 12 дней — какой-то фарс! Плохо, что всё произошло так. Я видел, что уже над этим вовсю смеются комики на ТВ. Это просто какая-то ерунда. Если бы власти Австралии сразу сказали, что он не может попасть в страну без вакцины, то другое дело, всё было бы чётко и понятно», — цитирует Макинроя ESPN.
Отметим, что сербскому теннисисту теперь грозит трёхлетний запрет на посещение Австралии.
- 17 января 2022
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