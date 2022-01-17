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Australian Open — 2022, первый круг: когда начнётся матч Даниила Медведева, когда играет Андрей Рублёв

Объявлено время начала игр Даниила Медведева и Андрея Рублёва в 1-м круге Australian Open
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Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии опубликовала расписание второго дня соревнований. Россиянин Андрей Рублёв (5) в первом круге сыграет с итальянцем Джанлукой Маджером. Эту встречу поставили на 18 января вторым запуском на арене Маргарет Корт, ориентировочное время начала — 4:30 мск.

Матч россиянина Даниила Медведева (2) со швейцарцем Генри Лааксоненом завершит утреннюю сессию на корте Рода Лэйвера. Игра поставлена третьим запуском и ориентировочно начнётся около 6:00 мск.

Другие матчи с участием представителей России (время начало ориентировочное)
3:00 мск. Вера Звонарёва (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19)
5:00. Людмила Самсонова (Россия) — Эмина Бектас (США, Q).
5:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Анна Бондарь (Венгрия).
5:00. Дарья Касаткина (Россия, 25) — Стефани Фёгель (Швейцария, Q).

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