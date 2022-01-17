У аэропорта Белграда собрались люди, туда должен прилететь Джокович

У аэропорта Белграда (Сербия) собрались люди. Они пришли к аэропорту, куда должен прилететь сербский теннисист Новак Джокович. Ранее его депортировали из Австралии, так и не дав ему выступить на Australian Open. Фотографии толпы у аэропорта опубликовал журналист Саша Озмо.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Озмо.

Новак пытался оспорить решение австралийских властей в суде, но не смог этого сделать. Так как Джокович проиграл судебное дело, ему придётся оплатить судебные издержки. Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.



Место 9-кратного чемпиона Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.