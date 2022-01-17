«Лучше спросите мужчину». Наоми Осака отреагировала на вопрос о Новаке Джоковиче

Японскую теннисистку Наоми Осаку на пресс-конференции после выхода во второй круг Australian Open спросили о депортации первой ракетки мира, серба Новака Джоковича из Австралии.

«Моё мнение как-то может помочь?» — ответила Осака.

Журналист уточнил, что его интересует мнение игроков о ситуации с Новаком. Японка в ответ сказала: «Я, пожалуй, пропущу. Но спасибо».

Затем Осака добавила: «Если честно, вся эта шумиха на мне не сказалась. Я видела, что ситуация с Джоковичем повлияла на турнирную сетку у мужчин. Так что лучше спросите мужчину. Я просто сосредоточена на себе, на том, что мне нужно сделать, чтобы стать лучше. Я не слишком сильно следила за новостями».

Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.