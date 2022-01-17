«Лучше спросите мужчину». Наоми Осака отреагировала на вопрос о Новаке Джоковиче

Японскую теннисистку Наоми Осаку на пресс-конференции после выхода во второй круг Australian Open спросили о депортации первой ракетки мира, серба Новака Джоковича из Австралии.
«Моё мнение как-то может помочь?» — ответила Осака.
Журналист уточнил, что его интересует мнение игроков о ситуации с Новаком. Японка в ответ сказала: «Я, пожалуй, пропущу. Но спасибо».
Затем Осака добавила: «Если честно, вся эта шумиха на мне не сказалась. Я видела, что ситуация с Джоковичем повлияла на турнирную сетку у мужчин. Так что лучше спросите мужчину. Я просто сосредоточена на себе, на том, что мне нужно сделать, чтобы стать лучше. Я не слишком сильно следила за новостями».
Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.
- 17 января 2022
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