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14 эйсов помогли Александру Звереву выйти во второй круг Australian Open

14 эйсов помогли Александру Звереву выйти во второй круг Australian Open
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Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, вышел во второй круг. На старте соревнований он обыграл соотечественника Даниэля Альтмайера со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут.

Александр 14 раз подал навылет, активно выиграл 53 очка и допустил 43 невынужденные ошибки. На счету его соперника 1 эйс, 17 виннеров и 40 неточностей.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Зверев поспорит с австралийцем Джоном Миллманом.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 12:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 7 7    
6 3 		1 6 1    
             
Даниэль Альтмайер
87
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
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