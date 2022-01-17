14 эйсов помогли Александру Звереву выйти во второй круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, вышел во второй круг. На старте соревнований он обыграл соотечественника Даниэля Альтмайера со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут.

Александр 14 раз подал навылет, активно выиграл 53 очка и допустил 43 невынужденные ошибки. На счету его соперника 1 эйс, 17 виннеров и 40 неточностей.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Зверев поспорит с австралийцем Джоном Миллманом.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.