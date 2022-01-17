Аслан Карацев за 4 часа 52 минуты пробился во второй круг Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 18-м номером, пробился во второй круг, одолев представителя Испании Хауме Мунара со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 52 минуты.

Аслан 7 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 27. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 8 брейков при 17 заработанных брейк-пойнтах.

За выход в третий круг Карацев поспорит с американцем Маккензи Макдональдом. Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.