Аслан Карацев за 4 часа 52 минуты пробился во второй круг Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 18-м номером, пробился во второй круг, одолев представителя Испании Хауме Мунара со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 52 минуты.
Аслан 7 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 27. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 8 брейков при 17 заработанных брейк-пойнтах.
За выход в третий круг Карацев поспорит с американцем Маккензи Макдональдом. Турнир завершится 30 января.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 1
|7 7
|4
|4
|
|7 7
|6 3
|6
|6
- 17 января 2022
-
16:51
-
16:44
-
16:42
-
16:34
-
16:27
-
16:11
-
15:37
-
15:29
-
15:20
-
14:43
-
14:35
-
13:44
-
13:22
-
13:21
-
13:03
-
12:29
-
12:16
-
12:12
-
11:47
-
11:36
-
11:31
-
11:28
-
11:20
-
11:14
-
10:59
-
10:52
-
10:52
-
10:38
-
10:34
-
10:19
-
10:18
-
10:16
-
09:42
-
09:39
-
09:31