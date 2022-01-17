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Аслан Карацев за 4 часа 52 минуты пробился во второй круг Australian Open

Аслан Карацев за 4 часа 52 минуты пробился во второй круг Australian Open
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Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 18-м номером, пробился во второй круг, одолев представителя Испании Хауме Мунара со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 52 минуты.

Аслан 7 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 27. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 8 брейков при 17 заработанных брейк-пойнтах.

За выход в третий круг Карацев поспорит с американцем Маккензи Макдональдом. Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 11:35 МСК
Хауме Мунар
71
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7 7 4 4
3 		7 7 6 3 6 6
             
Аслан Карацев
15
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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