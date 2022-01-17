Аслан Карацев допустил 107 невынужденных ошибок в матче первого круга Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 18-м номером, пробился во второй круг, одолев представителя Испании Хауме Мунара со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Поединок продолжался 4 часа 52 минуты.

Аслан активно выиграл 87 очков и совершил 107 невынужденных ошибок. На счету его соперника 24 виннера и 35 неточностей.

Карацев был близок к тому, чтобы превзойти антирекорд соотечественника Евгения Кафельникова (112 невынужденных ошибок в матче с Фернандо Висенте на «Ролан Гаррос» 2000 года).

За выход в третий круг Карацев поспорит с американцем Маккензи Макдональдом. Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.