Аслан Карацев допустил 107 невынужденных ошибок в матче первого круга Australian Open
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Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 18-м номером, пробился во второй круг, одолев представителя Испании Хауме Мунара со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Поединок продолжался 4 часа 52 минуты.
Аслан активно выиграл 87 очков и совершил 107 невынужденных ошибок. На счету его соперника 24 виннера и 35 неточностей.
Карацев был близок к тому, чтобы превзойти антирекорд соотечественника Евгения Кафельникова (112 невынужденных ошибок в матче с Фернандо Висенте на «Ролан Гаррос» 2000 года).
За выход в третий круг Карацев поспорит с американцем Маккензи Макдональдом. Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.
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