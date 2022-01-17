В первый день Australian Open — 2022 турнир покинули два сеяных теннисиста

В первый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2022 поражения потерпели два сеяных теннисиста.

Турнир покинули 12-й номер посева, британец Кэмерон Норри и посеянный 30-м представитель ЮАР Ллойд Джордж Харрис.

В стартовом для себя матче чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США) Норри со счётом 3:6, 0:6, 4:6 проиграл американцу Себастьяну Корде. Отметим, что отец Корды, Петр, выигрывал Australian Open в 1998 году. Себастьян родился в 2000-м. Харрис же в первом круге проиграл австралийцу Александару Вукичу со счётом 6:4, 3:6, 5:7, 6:7 (3:7).

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сумеет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за проблем с визой.