Собкин: Карацев подошёл к матчу с Мунаром эмоционально опустошённым. Дальше будет легче

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал волевую победу Аслана Карацева в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2022. Карацев в пяти сетах обыграл испанца Хауме Мунара, матч продолжался 4 часа 52 минуты.
«После выигранного накануне турнира данная ситуация типична. Как ни крути, был достаточно большой выплеск эмоций. Аслан подошёл к этому матчу эмоционально опустошённым. Требовались усилия, чтобы держать концентрацию. Конечно, Карацев играет лучше, и я очень удивился бы, если бы сегодня Аслан уступил. Но это прямое следствие того, что он выиграл турнир на прошлой неделе.
С другой стороны, особого выхода у Карацева не было. Такой тяжёлый матч — ситуационный момент. Мне кажется, дальше будет полегче. Есть день отдыха, всё должно немножко улечься. Очень надеюсь, что следующий матч будет полегче. Надо отдать должное Аслану: когда матчи выигрываются с таким количеством ошибок, это говорит о классе», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 17 января 2022
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