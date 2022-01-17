Чемпионка 2020 года и ещё 2 сеяные теннисистки покинули Australian Open – 2022 в 1-й день

В первый день Открытого чемпионата Австралии – 2022 основную сетку турнира покинули три сеяные теннисистки.

Девятая сеяная, представительница Туниса Онс Жабер снялась с соревнований по личным причинам. А американки Кори Гауфф (18-й номер посева) и Софья Кенин (11-й номер посева) проиграла на старте.

Гауфф в первом круге неожиданно проиграла представительнице Китая Ван Цян со счётом 4:6, 2:6. Чемпионка Australian Open – 2020 Кенин потерпела поражение от соотечественницы Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:5 в пользу Кис.

Действующей обладательницей титула является японка Наоми Осака. Осака удачно начала розыгрыш 2022 года, обыграв на старте колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано со счётом 6:3, 6:3.