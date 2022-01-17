«Какой-то цирк». Виктория Азаренко жёстко высказалась о скандале с Новаком Джоковичем

Экс первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко высказалась о скандальной ситуации с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в Австралии. Теннисиста депортировали из страны, он не примет участия в Australian Open – 2022.
«Моё мнение? Я думаю, что он – не единственный человек, который был не прав в этой ситуации, потому что было слишком много вопросов, я думаю, ко всем. С самого начала правила должны были быть чёрным по белому, не надо было добавлять вот этого серого, непонятного. А потом, дальше, уже какой-то цирк пошёл, на самом деле.
Я думаю, что из этой ситуации никто не вышел победителем. Ничего хорошего не получилось. Надеюсь, в следующий раз правила с самого начала будут более чёткими, чтобы не было никаких шансов обойти их. Я всегда придерживаюсь этой позиции, хотя привилегии, конечно, у топовых игроков всегда бывают. Но это, я думаю, немного другое, когда вокруг пандемия, когда речь идёт о здоровье людей, нации. Это другой вопрос», — сказала Азаренко на YouTube-канале Eurosport.
- 17 января 2022
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