Аслан Карацев прокомментировал волевую победу на старте Australian Open – 2022

15-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев прокомментировал победу в тяжелейшем матче на старте Открытого чемпионата Австралии – 2022. Карацев в пяти сетах обыграл испанца Хауме Мунара, матч продолжался 4 часа 52 минуты.

«Думаю, оценю свою игру в позитивном русле, так как это был длинный матч, первая игра на турнире. Только приехал с другого, у меня было мало времени, чтобы адаптироваться. Плюс другие погодные условия, поэтому я позитивно оценю этот матч. Несмотря на то, что он был очень длинным, было много невынужденных ошибок, всё равно я выиграл. Выигрыш – это выигрыш, так что я доволен.

Я улетел из Сиднея в ту же ночь, что и выиграл турнир. Нам, всем финалистам предоставили рейс. Мы прилетели где-то в два часа ночи. Я выспался, успел вечером потренироваться и сегодня уже был готов играть матч. Но, что мне поделать, я был в верхней части сетки, решили, что верхняя часть играет в понедельник. Никак это изменить нельзя было, такие правила», — сказал Карацев на YouTube-канале Eurosport.