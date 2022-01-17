Паула Бадоса прокомментировала победу на турнире WTA в Сиднее

Испанская теннисистка Паула Бадоса, победившая на турнире WTA в Сиднее на прошлой неделе, прокомментировала свой первый триумф в Австралии.

«Я горжусь по многим поводам, но прежде всего я довольна качеством своей игры. Это был большой вызов для меня. Я ставила цель несколько видоизменить ту игру, которую показывала в прошлом году. Я постаралась стать более агрессивной на корте, больше вкладываясь в удары, в подачу. Покрытие на этой неделе было очень быстрым, и у меня просто не было выбора действовать как-то иначе.

Если я хотела победить, то мне следовало поступить именно так. Поэтому я очень довольна, что есть качественный прогресс в моей игре. Всё прошло как нельзя лучше на этой неделе», — сказала новоиспечённая шестая ракетка мира Бадоса в интервью Tennisworldusa.org.