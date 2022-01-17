Директор турнира АТР в Риме: Джоковичу придется следовать принятым правилам

Директор турнира АТР в Риме Серджио Пальмиери заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович примет участие в соревнованиях только при условии соблюдений всех коронавирусных постановлений.
«Джокович не является образцом для подражания для молодых игроков. Он – весьма противоречивый человек. Новак сможет принять участие в нашем турнире только при условии выполнения всех правил», — приводит слова Пальмиери итальянский теннисный обозреватель Луиджи Гатто в своём «твиттере».
Турнир Italian Open является одним из самых ожидаемых состязаний в теннисном календаре АТР и является финальной проверкой сил перед стартом Rolan Garros. Он относится к наивысшей категории ATP – «Мастерс 1000».
Напомним, что ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил, что участие Джоковича в Madrid Open является прекрасной рекламой для испанского турнира.
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