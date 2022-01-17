Анна Дмитриева: просто восхищаюсь выдержкой Карацева

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала волевую победу Аслана Карацева в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2022. Карацев в пяти сетах обыграл испанца Хауме Мунара, матч продолжался 4 часа 52 минуты.

«Особенность игры испанцев, кроме суперзвёзд, заключается в том, что они сами особо не выигрывают мячи, но зарабатывают очки за счёт того, что заставляют соперника ошибаться, а сами при этом играют безошибочно. Мунар действовал именно так. Да, он играл достаточно жёстко, глубоко, но играл чётко и заставлял Аслана ошибаться. Поэтому ошибки, которые допускал постоянно рисковавший Карацев, вполне закономерны. Карацев играл на удары навылет, испанец играл на удержание.

Испанец был очень достойным соперником. Удивительно, как Аслан выдержал темп испанца, потому что были моменты, когда казалось, что он надломится и ничего не получится. Я просто восхищаюсь выдержкой Аслана. Да, безусловно, он устал после Сиднея, но он соскучился по большому теннису за 10 лет, которые выступал вне больших турниров. Я думаю, что, несмотря на усталость, он наслаждается играми на большой арене.

За счёт чего он всё-таки смог победить? За счёт того, что продолжал играть остро и старался диктовать свою игру. Если Мунар играл на удержание, ждал ошибки противника, то Аслан, наоборот, рисковал и шёл на всё, чтобы выигрывать очки. Это стало залогом тяжёлой победы», — приводит слова Дмитриевой Metaratings.