Тренер Даниила Медведева рассказал о целях теннисиста на 2022 год

Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, рассказал о целях подопечного на сезон 2022 с учётом того, что Медведев выиграл US Open в 2021 году.
«Это проблемы «богатых». В таких ситуациях нужно думать: «А как поступил бы Джокович?», «Что сделал бы Надаль или Маррей?». Эти люди прошли такой путь до Даниила и добились успеха, поэтому мы находимся в той же ситуации, что и они. Будем просто пытаться продолжать прогрессировать изо дня в день, ставить перед собой цели.
Давайте не лгать друг другу. Даниил выиграл турнир «Большого шлема», он вторая ракетка мира. Естественно, перед ним стоит цель выиграть любой турнир, в котором он участвует. Это логично, нормально. Чтобы достичь этого, нужно ежедневно работать и повышать требования к себе», — приводит слова Сервара Eurosport.fr.
- 17 января 2022
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