Румынка Кырстя в двух сетах победила чешку Квитову в первом круге Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Джон Кейн Арена» состоялся матч первого круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором сошлись 31-летняя представительница Чехии Петра Квитова (19-й номер WTA) и 31-летняя румынка Сорана Кырстя (38-й номер WTA).

Встреча завершилась победой Кырстя в двух сетах – 6:2, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 11 минут.

На счету Квитовой 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и ни одного из двух реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 из 7 (57%) реализованных брейков.

Во 2-м круге Открытого чемпионата Австралии – 2022 Кырстя встретится с словачкой Кристиной Куцовой (96-й номер WTA), обыгравшей японку Мисаки Дои (75-й номер WTA).