Россиянин Сафиуллин заменит 8-ю ракетку мира норвежца Рууда на Australian Open — 2022
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24-летний российский теннисист Роман Сафиуллин (149-е место рейтинга ATP) заменит на престижном турнире Australian Open – 2022 представителя Норвегии Каспера Рууда (8-й номер рейтинга ATP). Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Соперником Сафиуллина по первому кругу станет словацкий теннисист Алекс Молчан (74-й номер рейтинга ATP).
Сообщается, что причиной снятия Рууда с Открытого чемпионата Австралии — 2022 является полученная два дня назад травма лодыжки на тренировке.
Напомним, ранее Сафиуллин не сумел выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации он уступил британцу Лиаму Броуди — 6:4, 6:7, 2:6. Ранее из квалификации также вылетели соотечественники Романа — Андрей Кузнецов и Евгений Донской.
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