Касаткина вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге Australian Open играла с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 8». Матч продолжался 1 час 7 минут, Касаткина победила со счётом 6:3, 6:1.

Во втором круге Дарье Касаткиной предстоит сыграть с польской спортсменкой Магдой Линетт, которая в матче первого круга переиграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.

Ранее в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии играла россиянка Вера Звонарёва, ее соперницей была представительница Бельгии Элисе Мертенс. Матч продолжался 1 час 53 минуты, Мертенс победила со счётом 6:4, 7:5.

Действующей чемпионкой АО в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.