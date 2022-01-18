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Касаткина вышла во второй круг Australian Open

Касаткина вышла во второй круг Australian Open
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге Australian Open играла с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 8». Матч продолжался 1 час 7 минут, Касаткина победила со счётом 6:3, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 06:00 МСК
Стефани Фёгель
145
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
23
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Во втором круге Дарье Касаткиной предстоит сыграть с польской спортсменкой Магдой Линетт, которая в матче первого круга переиграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.

Ранее в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии играла россиянка Вера Звонарёва, ее соперницей была представительница Бельгии Элисе Мертенс. Матч продолжался 1 час 53 минуты, Мертенс победила со счётом 6:4, 7:5.

Действующей чемпионкой АО в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

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