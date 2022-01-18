Павлюченкова за 1 час разобралась с представительницей Венгрии на старте Australian Open
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 6» состоялся матч первого круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 30-летняя представительница России Анастасия Павлюченкова (11-й номер рейтинга) встречалась с Анной Бондарь (92-й номер рейтинга) из Венгрии.
Встреча завершилась победой Павлюченковой в двух сетах – 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту.
На счету Анастасии ни одной подачи навылет и двойной ошибки, при этом реализованы 4 из 9 (44%) брейк-пойнтов. У её оппонентки из Венгрии – 2 эйса и 1 двойная ошибка.
Во 2-м круге Australian Open – 2022 соперницей Павлюченковой станет 37-летняя австралийка Саманта Стосур (487-й номер рейтинга).
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