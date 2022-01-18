Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова за 1 час разобралась с представительницей Венгрии на старте Australian Open

Павлюченкова за 1 час разобралась с представительницей Венгрии на старте Australian Open
Комментарии

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 6» состоялся матч первого круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 30-летняя представительница России Анастасия Павлюченкова (11-й номер рейтинга) встречалась с Анной Бондарь (92-й номер рейтинга) из Венгрии.

Встреча завершилась победой Павлюченковой в двух сетах – 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту.

На счету Анастасии ни одной подачи навылет и двойной ошибки, при этом реализованы 4 из 9 (44%) брейк-пойнтов. У её оппонентки из Венгрии – 2 эйса и 1 двойная ошибка.

Во 2-м круге Australian Open – 2022 соперницей Павлюченковой станет 37-летняя австралийка Саманта Стосур (487-й номер рейтинга).

Сетка Australian Open - 2022.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 06:20 МСК
Анна Бондарь
92
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
11
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022