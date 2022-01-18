Финалистка US Open — 2021 Лейла Фернандес вылетела в 1-м круге AO от 133-й ракетки мира

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. 1573 Арена» состоялся матч первого круга престижного теннисного турнира, в котором встречались 19-летняя представительница Канады и финалистка прошлогоднего US Open Лейла Фернандес (24-й номер рейтинга) и австралийка Мэддисон Инглис (133-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Инглис в двух сетах (6:4, 6:2) за 1 час и 23 минуты.

На счету Инглис 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 из 5 (60%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 2 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного успешного брейка из трёх попыток.

Во 2-м круге Australian Open – 2022 представительница Австралии встретится с американкой Хейли Баптист (165-й номер рейтинга), которая обыграла француженку Каролин Гарсию (70-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6, 6:3.