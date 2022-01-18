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Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Australian Open. В матче первого круга россиянин играл со швейцарским теннисистом Генри Лааксоненом. Встреча проходила в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» и продолжалась 1 час 54 минуты, завершившись победой Медведева со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 06:35 МСК
Генри Лааксонен
91
Швейцария
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 6 3    
6 		6 7 7    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Во втором круге Даниил Медведев сыграет с победителем пары Лиам Броэди (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия).

Ранее победу в матче первого круга одержал россиянин Андрей Рублёв, он выиграл у итальянца Джанлуки Маджера со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Во втором круге 24-летнему россиянину предстоит сыграть с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва).

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