Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Australian Open. В матче первого круга россиянин играл со швейцарским теннисистом Генри Лааксоненом. Встреча проходила в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» и продолжалась 1 час 54 минуты, завершившись победой Медведева со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

Во втором круге Даниил Медведев сыграет с победителем пары Лиам Броэди (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия).

Ранее победу в матче первого круга одержал россиянин Андрей Рублёв, он выиграл у итальянца Джанлуки Маджера со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Во втором круге 24-летнему россиянину предстоит сыграть с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва).