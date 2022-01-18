Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Australian Open. В матче первого круга россиянин играл со швейцарским теннисистом Генри Лааксоненом. Встреча проходила в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» и продолжалась 1 час 54 минуты, завершившись победой Медведева со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 06:35 МСК
91
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
Окончен
0 : 3
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|6 3
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|6
|7 7
2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Во втором круге Даниил Медведев сыграет с победителем пары Лиам Броэди (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия).
Ранее победу в матче первого круга одержал россиянин Андрей Рублёв, он выиграл у итальянца Джанлуки Маджера со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
Во втором круге 24-летнему россиянину предстоит сыграть с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва).
Новость по темеРублёв уверенно прошёл во второй круг Australian Open
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