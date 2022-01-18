Медведев высказался после победы на старте Australian Open — 2022 над Лааксоненом

25-летний российский теннисист Даниил Медведев (2-й номер рейтинга ATP) прокомментировал победу над 29-летним представителем Швейцарии Генри Лааксоненом (92-й номер рейтинга ATP) на старте престижного турнира Australian Open – 2022.

«В третьем сете Генри начал играть гораздо лучше. Что бы я ни пытался делать, он контролировал ситуацию.

Мне нравится, когда оказывается давление. Мне нравится играть в Австралии, корты мне подходят. Хотел бы повторить прошлогодний результат, но это будет непросто. Была короткая подготовка к сезону из-за Кубка Дэвиса. Но, кажется, я готов.

Матч Кирьос — Броэди смотреть буду, если покажут по ТВ. Специально на кортах оставаться не буду», — сказал Медведев сразу после завершения встречи.

Напомним, встреча проходила в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» и продолжалась 1 час 54 минуты, завершившись победой Медведева со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).