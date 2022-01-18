Объявлено время начала игр Карацева, Кудерметовой и Хачанова во 2-м круге Australian Open

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии опубликовала расписание третьего дня соревнований. Россиянин Аслан Карацев (18) во втором круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом. Эта встреча завершит 19 января дневную сессию на арене «Киа Корт», ориентировочное время начала — 7:30 мск.

Матч россиянина Карена Хачанова (28) с французом Бенжаменом Бонзи поставлен вторым запуском на корте 8 и ориентировочно начнётся около 6:00 мск.

Вероника Кудерметова (28) сыграет на корте 18 с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе. Игра начнётся примерно в 7:30 мск.

В среду, 19 января, на Australian Open начнутся матчи в парном разряде.

Другие матчи с участием представителей России (время начала ориентировочное)

3:00 мск. Камилла Рахимова / Натела Дзаламидзе (Россия) — Эна Шибахара / Суко Аояма (Япония)

3:00. Ребекка Петерсон (Швеция) / Анастасия Потапова (Россия) — Нина Стоянович / Ирина Бегу (Сербия/Румыния, 15).

7:00. Дарья Касаткина / Людмила Самсонова (Россия) — Даниэль Коллинз / Дезире Кравчик (США).