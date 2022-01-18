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Бенуа Пэр победил в 5 сетах в 1-м круге Australian Open. Это его первая победа за 8 матчей

Бенуа Пэр победил в 5 сетах в 1-м круге Australian Open. Это его первая победа за 8 матчей
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Французский теннисист Бенуа Пэр одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Пэр сломил сопротивление бразильца Тьяго Монтейро, одержав победу со счётом 6:4, 3:6, 7:5, 2:6, 7:5.

Это первая победа французского теннисиста за последние восемь матчей. До этого он потерпел семь поражений подряд. Последняя победа была у него 27 сентября 2021 года. Тогда на турнире в Софии Пэр победил испанца Алехандро Давидович-Фокину.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).

Турнирная сетка
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 06:05 МСК
Бенуа Пэр
56
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 7 2 7
4 		6 5 6 5
             
Тьяго Монтейро
79
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
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