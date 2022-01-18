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Энди Маррей за 3 часа 52 минуты пробился во второй круг Australian Open

Энди Маррей за 3 часа 52 минуты пробился во второй круг Australian Open
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, одолев представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:1, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа 52 минуты.

Маррей 13 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Он реализовал девять брейк-пойнтов из 19 (процент реализации составил 47%). На счету его соперника 14 эйсов и семь двойных ошибок, процент реализации брейк-пойнтов — 60% (шесть из 10).

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Турнирная сетка
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 07:10 МСК
Николоз Басилашвили
23
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 4
6 		3 6 6 5 6
             
Энди Маррей
113
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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Новости. Теннис
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