Энди Маррей за 3 часа 52 минуты пробился во второй круг Australian Open

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, одолев представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:1, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа 52 минуты.

Маррей 13 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Он реализовал девять брейк-пойнтов из 19 (процент реализации составил 47%). На счету его соперника 14 эйсов и семь двойных ошибок, процент реализации брейк-пойнтов — 60% (шесть из 10).

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.