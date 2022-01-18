Tennis Australia выступила с новым заявлением по решению суда депортировать Джоковича

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) выступила с новым заявлением по поводу итогов судебного заседания в отношении первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Ранее организация выступила с коротким заявлением.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. Его депортировали из Австралии. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

«Правление Tennis Australia при поддержке своих ассоциаций-членов хотело бы сделать следующее заявление в отношении Открытого чемпионата Австралии по теннису. Мы хотели бы с самого начала дать понять, что уважаем решение министра иммиграции и заключение Федерального суда Австралии, принятое в выходные.

Открытый чемпионат Австралии по теннису уже начался, и нашим приоритетом всегда было проведение одного из величайших спортивных событий в мире и обеспечение наилучших впечатлений для всех наших игроков, болельщиков и сообщества. Открытый чемпионат Австралии — это витрина Мельбурна и Австралии, которую очень любят игроки со всего мира.

В прошлом году Tennis Australia тесно сотрудничала как с федеральным правительством, так и с правительством штата Виктория, чтобы обеспечить безопасный в отношении коронавируса Открытый чемпионат Австралии для игроков, персонала и болельщиков. Организация крупного международного спортивного мероприятия во время пандемии, которая не сбавляет оборотов и бросает вызов всем нам, требует от всех заинтересованных сторон серьёзных усилий. Правление и ассоциации-члены выражают признательность генеральному директору Tennis Australia и всей команде Tennis Australia за усердную работу и самоотверженность, направленные на обеспечение проведения теннисных матчей.

Мы признаём, что недавние события сильно отвлекли всех, и глубоко сожалеем о том влиянии, которое это оказало на всех игроков.

В Австралии гордятся теннисными традициями. Мы, как и игроки, и все поклонники тенниса здесь и во всем мире, стремимся сосредоточиться на игре, которой мы все так увлечены. Мы с нетерпением ждём блестящих двух недель тенниса», — отмечается в заявлении организации.