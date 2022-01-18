Арина Соболенко в сложном матче обыграла 128-ю ракетку мира в первом круге Australian Open
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Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко завершила матч первого круга Australian Open, в котором её соперницей была австралийка Сторм Сэндерс, занимающая 128-е место в рейтинге WTA. Соболенко проиграла первый сет, но выиграла следующие два и победила со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.
Соболенко сделала шесть эйсов и допустила целых 12 двойных ошибок. Белорусская теннисистка реализовала семь брейк-пойнтов из 18 (процент реализации составил 39%). На счету её соперницы одна подача навылет и 11 ошибок на подаче. Процент реализации брейк-пойнтов составил 45% (5 из 11).
Во втором круге Арина Соболенко сразится с представительницей Китая Синьюй Ван.
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