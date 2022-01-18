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Арина Соболенко в сложном матче обыграла 128-ю ракетку мира в первом круге Australian Open

Арина Соболенко в сложном матче обыграла 128-ю ракетку мира в первом круге Australian Open
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Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко завершила матч первого круга Australian Open, в котором её соперницей была австралийка Сторм Сэндерс, занимающая 128-е место в рейтинге WTA. Соболенко проиграла первый сет, но выиграла следующие два и победила со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Соболенко сделала шесть эйсов и допустила целых 12 двойных ошибок. Белорусская теннисистка реализовала семь брейк-пойнтов из 18 (процент реализации составил 39%). На счету её соперницы одна подача навылет и 11 ошибок на подаче. Процент реализации брейк-пойнтов составил 45% (5 из 11).

Во втором круге Арина Соболенко сразится с представительницей Китая Синьюй Ван.

Турнирная сетка
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 11:15 МСК
Сторм Сэндерс
128
Австралия
Сторм Сэндерс
С. Сэндерс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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