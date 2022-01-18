Определился соперник Даниила Медведева во втором круге Australian Open

Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Им стал австралиец Ник Кирьос, который в первом круге победил британца Лиама Броэди. Кирьос обыграл Броэди со счётом 6:4, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Кирьос 21 раз подал навылет и допустил всего одну двойную ошибку. Он реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (процент реализации — 50%). Что касается Броэди, то у него шесть эйсов и две двойные ошибки. Он ни разу не подбирался к тому, чтобы сделать брейк.

Напомним, Медведев в первом круге победил представителя Швейцарии Генри Лааксонена. В 2021 году Даниил дошёл до финала Australian Open, где уступил Новаку Джоковичу.