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Определился соперник Даниила Медведева во втором круге Australian Open

Определился соперник Даниила Медведева во втором круге Australian Open
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Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Им стал австралиец Ник Кирьос, который в первом круге победил британца Лиама Броэди. Кирьос обыграл Броэди со счётом 6:4, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Кирьос 21 раз подал навылет и допустил всего одну двойную ошибку. Он реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (процент реализации — 50%). Что касается Броэди, то у него шесть эйсов и две двойные ошибки. Он ни разу не подбирался к тому, чтобы сделать брейк.

Напомним, Медведев в первом круге победил представителя Швейцарии Генри Лааксонена. В 2021 году Даниил дошёл до финала Australian Open, где уступил Новаку Джоковичу.

Турнирная сетка
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 11:25 МСК
Лиам Броэди
128
Великобритания
Лиам Броэди
Л. Броэди
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 3    
6 		6 6    
             
Ник Кирьос
115
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Комментарии
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