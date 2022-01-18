Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с Кирьосом, которому всегда проигрывал
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от матча второго круга Australian Open — 2022, в котором его соперником станет австралиец Ник Кирьос. Медведев и Кирьос сыграли два матча, обе встречи состоялись в 2019 году и завершились победой австралийского спортсмена.
«Я подготовлюсь. Если я сыграю хорошо, ему придётся непросто. Вероятно, у нас будет хороший матч.
Если мне придётся играть против него (Медведев давал комментарий до победы Кирьоса в матче первого круга. — Прим. «Чемпионата»), легко не будет — против болельщиков-то. Он накрутит себя, ему нравится играть с топовыми соперниками», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Медведев и Кирьос сыграют послезавтра, 20 января.
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