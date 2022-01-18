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Ник Кирьос прокомментировал выход на Даниила Медведева во втором круге Australian Open

Ник Кирьос прокомментировал выход на Даниила Медведева во втором круге Australian Open
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал то, что во втором круге Australian Open его соперником станет вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.

«Он потрясающий игрок. Я знал, что он собирается демонстрировать нечто потрясающее в нашем виде спорта. Он уже выиграл турнир «Большого шлема». Собираюсь насладиться матчем», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.

В первом круге австралийский спортсмен в трёх сетах обыграл британца Лиама Броэди.

«Я хорошо подавал сегодня. Я не знаю, что сделал с болельщиками, — вы просто звери, ребята. Очень рад снова быть здесь. Всем нам пришлось пережить непростые пару лет, так что здорово вернуться на Australian Open и играть перед вами, ребята», — добавил Кирьос.

Турнирная сетка
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