Ник Кирьос прокомментировал выход на Даниила Медведева во втором круге Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал то, что во втором круге Australian Open его соперником станет вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.

«Он потрясающий игрок. Я знал, что он собирается демонстрировать нечто потрясающее в нашем виде спорта. Он уже выиграл турнир «Большого шлема». Собираюсь насладиться матчем», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.

В первом круге австралийский спортсмен в трёх сетах обыграл британца Лиама Броэди.

«Я хорошо подавал сегодня. Я не знаю, что сделал с болельщиками, — вы просто звери, ребята. Очень рад снова быть здесь. Всем нам пришлось пережить непростые пару лет, так что здорово вернуться на Australian Open и играть перед вами, ребята», — добавил Кирьос.