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Евгений Кафельников: у Медведева не будет проблем с Кирьосом. Это игроки разного класса

Евгений Кафельников: у Медведева не будет проблем с Кирьосом. Это игроки разного класса
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Даниила Медведева и австралийца Ника Кирьоса во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«В первых раундах главное выигрывать без особых затрат сил. И Дане, и Андрею (Рублёву. — Прим. «Чемпионата») это удалось.

Матч с Кирьосом? Не надо сильно заострять на нём внимание. Это игроки разного класса. Я уверен, что у Дани не будет проблем с выходом в третий круг. Если Медведев на этом турнире станет играть хотя бы на 70% от своих возможностей, он будет в финале», — рассказал Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Турнирная сетка
Даниил Медведев и Андрей Рублёв ворвались во 2-й круг Australian Open без потери сета Даниил Медведев и Андрей Рублёв ворвались во 2-й круг Australian Open без потери сета
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