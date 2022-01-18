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«У нас броманс». Ник Кирьос объяснил, почему поддержал Джоковича, несмотря на разногласия

«У нас броманс». Ник Кирьос объяснил, почему поддержал Джоковича, несмотря на разногласия
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему выразил словесную поддержку 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира Новаку Джоковичу, несмотря на то что в прошлом между ними возникали разногласия. Напомним, Джоковича, не пожелавшего прививаться, депортировали из Австралии, вследствие чего ему пришлось пропустить Australian Open.

«Да, у нас с Новаком были определённые разногласия в прошлом. Но был бы это Новак или кто-нибудь другой, я сделал бы то же самое. Я сделал это не потому, что он из Сербии. Если бы на его месте оказался другой игрок, я бы поддержал то, что, как мне кажется, является правильным. Просто так совпало, что это был Новак.

Да, сейчас между нами своего рода броманс (мужская дружба. — Прим. «Чемпионата»). Не то чтобы я жалуюсь. Но, может, я как-то попрошу его сыграть со мной в парном разряде (улыбается)», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

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