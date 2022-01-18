Стефанос Циципас обыграл 86-ю ракетку мира в первом круге Australian Open

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл матч первого круга Australian Open, в котором его соперником был швед Микаэль Имер, занимающий 86-е место в мировом рейтинге. Циципас одержал победу со счётом 6:2, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.
Циципас выполнил шесть эйсов и трижды ошибся на подаче. Он реализовал семь брейк-пойнтов из 12 (процент реализации составил 58%). Что касается соперника грека, то он дважды подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, использовав при этом лишь два брейк-пойнта из 11 (процент реализации — 18%).
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
- 18 января 2022
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