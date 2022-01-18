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Стефанос Циципас обыграл 86-ю ракетку мира в первом круге Australian Open

Стефанос Циципас обыграл 86-ю ракетку мира в первом круге Australian Open
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Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл матч первого круга Australian Open, в котором его соперником был швед Микаэль Имер, занимающий 86-е место в мировом рейтинге. Циципас одержал победу со счётом 6:2, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

Циципас выполнил шесть эйсов и трижды ошибся на подаче. Он реализовал семь брейк-пойнтов из 12 (процент реализации составил 58%). Что касается соперника грека, то он дважды подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, использовав при этом лишь два брейк-пойнта из 11 (процент реализации — 18%).

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Турнирная сетка
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 13:40 МСК
Микаэль Имер
86
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
3-й сет
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 3    
6 		6 6    
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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