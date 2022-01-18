Александр Зверев объяснил, как нужно было поступить Австралии в ситуации с Джоковичем

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как, по его мнению, власти Австралии должны были поступить в ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Джокович, не пожелавший прививаться, прилетел в Австралию, чтобы сыграть на Australian Open, и ему аннулировали визу. Судья постановил, что это незаконно, и серб приступил к тренировкам. Однако министр иммиграции повторно аннулировал визу Новака. Апелляцию не удовлетворили, и Джоковича депортировали из Австралии.

«Считаю, необходимо было соблюдать ясность. Я понимаю так: раз уж они говорят, что непривитых игроков не должно быть в Австралии, значит, они не должны были пускать его в страну. Вот и всё. Тогда бы всей этой драмы не случилось», — приводит слова Зверева Daily Express.