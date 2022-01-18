20 января в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2022 состоится поединок между второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Ником Кирьосом.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто победит в матче 2-го круга Australian Open — 2022 Ник Кирьос — Даниил Медведев?»
Победитель противостояния Медведев – Кирьос выйдет либо на Ришара Гаске (Франция), либо на Ботик ван де Зандсхулпа (Нидерланды).
Медведев и Кирьос сыграли два матча, обе встречи состоялись в 2019 году и завершились победой австралийского спортсмена.
Отметим, что Медведев – прошлогодний финалист Australian Open, в решающем матче Даниил в трёх сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6. Кирьос же в 2021 году выбыл в третьем круге соревнований, в пяти сетах уступив австрийцу Доминику Тиму.
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