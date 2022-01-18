Броэди объяснил, зачем надел на матч с Кирьосом на Australian Open радужные шнурки

Британский теннисист Лиам Броэди объяснил, зачем надел на матч первого круга Открытого чемпионата Австралии – 2022 радужные шнурки.

Напомним, на старте турнира Броэди в трёх сетах проиграл австралийцу Нику Кирьосу со счётом 4:6, 4:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 53 минуты.

«Да я просто хотел выразить поддержку. Очевидно, эта тема в мужском теннисе… Это табу? Я не думаю, что это правда табу, но раньше я видел вопросы о том, почему в туре нет открытых геев, и просто хотел выразить свою поддержку в целом. И многие ребята из ЛГБТК+-сообщества меня очень поддерживают на протяжении всей карьеры и были со мной с самого начала, так что я хотел их отблагодарить», — приводит слова Броэди пресс-служба Australian Open.