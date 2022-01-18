«Надеюсь, вам понравилось шоу». Ник Кирьос — после выхода во 2-й круг Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в «Инстаграме» пост после выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2022, где встретится со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

На старте турнира Кирьос (115-я ракетка мира) обыграл британца Лиама Броэди со счётом 6:4, 6:4, 6:3.

«Соберись с мыслями и стань тем, кем ты хочешь быть… Это та поддержка, в которой я нуждаюсь. Надеюсь, вам понравилось шоу», — подписал снимки с матча Кирьос.

Публикация доступна в «инстаграме» Ника Кирьоса.

«Остынь, братан, ты должен остыть», — отреагировал на пост американский теннисист Фрэнсис Тиафо, также прошедший во вторую стадию Australian Open – 2022.

Отметим, что Медведев – прошлогодний финалист Australian Open, в решающем матче Даниил в трёх сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6. Кирьос же в 2021 году выбыл в третьем круге соревнований, в пяти сетах уступив австрийцу Доминику Тиму.