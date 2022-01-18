В 1-м круге Australian Open — 2022 болгёрл потеряла сознание прямо во время матча

Матч первого круга на Открытом чемпионате Австралии – 2022, где встречались аргентинец Федерико Дельбонис и испанец Педро Мартинес-Портеро, омрачил неприятный инцидент.

Девушка, подающая мячи, почувствовала себя плохо предположительно из-за жары в Мельбурне и буквально рухнула на корт в первом сете. Болгёрл на время потеряла сознание. Теннисисты мгновенно бросились к ней на помощь, подзывая бригаду скорой помощи. Спустя некоторое время пострадавшая пришла в себя и сумела самостоятельно покинуть площадку.

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Матч завершился победой испанца со счётом 7:6 (17:15), 3:6, 6:4,6:2. В следующем раунде Мартинес встретится с представителем Чили Кристьяном Гарином.