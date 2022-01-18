Александр Зверев показал, как готовился к первому матчу на Australian Open — 2022

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев показал, как готовился к стартовому матчу на Открытом чемпионате Австралии – 2022.

В первом круге Australian Open Зверев встречался с соотечественником Даниэлем Альтмайером. Матч завершился победой Александра со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:1).

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Зверева.

«Предматчевая рутина со Стивеном Хокингом. Подготовка тела и разума к битве», — подписал фото Зверев.

В третьем круге Александр сразится с представителем Австралии Джоном Миллманом. История их встреч насчитывает два поединка, где победу одерживал Зверев.

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сумеет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за проблем с визой.