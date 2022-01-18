Виландер объяснил, почему австралийцы любят Маррея почти так же, как Кирьоса
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер объяснил, почему публика на Открытом чемпионате Австралии всегда активно поддерживает британца Энди Маррея.
Ранее 34-летний Маррей вышел во второй круг Australian Open – 2022, в пяти сетах обыграв грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:1, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.
«Они любят Энди Маррея почти так же сильно, как Кирьоса. Он игрок для народа. Как Энди стал таким? Всё потому, что он не скрывает своих эмоций в процессе того, что делает. Люди тебя любят, если ты умеешь изящно побеждать и при этом проявлять уважение при поражении. Маррей отдаёт всё на корте, и австралийцы любят этого великого бойца», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.
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