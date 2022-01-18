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Ник Кирьос отпил пиво у болельщика после победы на старте Australian Open — 2022

Ник Кирьос отпил пиво у болельщика после победы на старте Australian Open — 2022
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Австралийский теннисист Ник Кирьос выпил пиво из стакана болельщика после выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2022.

На старте турнира Кирьос (115-я ракетка мира) обыграл британца Лиама Броэди со счётом 6:4, 6:4, 6:3. Перед тем как покинуть корт, Ник начал раздавать автографы фанатам, один из которых предложил ему пиво, теннисист не отказался.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport.Россия. Права на него принадлежат Eurosport.

В следующем раунде Кирьос встретится со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Отметим, что Медведев – прошлогодний финалист Australian Open, в решающем матче Даниил в трёх сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6. Кирьос же в 2021 году выбыл в третьем круге соревнований, в пяти сетах уступив австрийцу Доминику Тиму.

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